Людей принудительно выписывают из больниц. На оккупированной территории Луганской области острая нехватка медикаментов для гражданских — ОВА 9 декабря, 09:25 Разрушенное здание в Луганской области (Фото:Луганская ОВА)

Жители оккупированных территорий Луганской области возмущены принудительной выпиской из больниц и отказами в госпитализации, говорится в сообщении Луганской ОВ в Telegram в пятницу, 9 декабря.

«В медучреждениях заканчивается запас лекарств — оккупационные власти игнорируют этот вопрос», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что все, что завозится из страны-агрессора, направляется на нужды оккупантов.

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В ОВА заявили, что персонал, который подвезли из регионов России на помощь, занимается исключительно здоровьем боевиков.

«Местное население остается ни с чем», — подчеркнули в ОВА.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты пытаются укрепить в частности направление Сватово — Кременная, потому что понимают неизбежность наступления ВСУ.