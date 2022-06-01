На оккупированном Донбассе матери устроили бунт из-за «мобилизованных» студентов 1 июня, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Мобилизованные жители ОРДО подняли бунт (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты из-за значительной нехватки живой силы в войне против Украины начали «мобилизовывать» всех, кого могут, на оккупированных территориях, даже студентов.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщает Главное управление разведки в Telegram.

Россия забирает воевать против Украины даже студентов из ОРДО. В связи с этим, родители этих студентов устроили бунты, они даже блокировали воинские части, где удерживали этих «мобилизованных».

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Об одном из таких случаев бунта, когда женщины блокировали часть в Донецке, рассказал «ДНРовец» своему знакомому из российской армии.

Оккупанты отметили, что такие бунты сработали и студентов решили отпустить.

«Начали отпускать студентов, приехали их матери, подруги и устроили там протесты. Под**асы, незаконная мобилизация, вы ох**или, куда вы наших детей привели, движ сегодня был», — рассказал один из оккупантов.

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