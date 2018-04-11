На одном из заводов во Львовской области сотрудники массово заболели корью

На предприятии БадерУкраина во Львовской области 18 сотрудников заболели корью.
Об этом сообщили в пресс-службе лабораторного центра Минздрава в регионе.
13 человек были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Пять заболевших находятся на амбулаторном лечении.
Специалисты лабораторного центра проводят противоэпидемические мероприятия на заводе.
Ранее сообщалось, что в университете Днепра зафиксировали вспышку кори, среди заболевших - беременная и медработник.
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