На одном из заводов во Львовской области сотрудники массово заболели корью

На предприятии БадерУкраина во Львовской области 18 сотрудников заболели корью.

Об этом сообщили в пресс-службе лабораторного центра Минздрава в регионе.

13 человек были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Пять заболевших находятся на амбулаторном лечении.

Специалисты лабораторного центра проводят противоэпидемические мероприятия на заводе.

Ранее сообщалось, что в университете Днепра зафиксировали вспышку кори, среди заболевших - беременная и медработник.