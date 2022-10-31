ГБР обнаружило вертолет Ми-2 на Одесской таможне. Его планируют передать ВСУ
Правоохранители устанавливают владельцев техники и обстоятельства перемещения вертолета (Фото:пресс-служба ГБР)
ГБР во время осмотра контейнеров на Одесской таможне обнаружило многоцелевой вертолет Ми-2. Он изъят и его планируют передать ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Во время осмотра очередного контейнера работники ДБР обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2. Он уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задания на фронте, но таможня не торопилась с его оформлением», — говорится в сообщении ведомства.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают владельцев техники и обстоятельства перемещения вертолета.
Также сообщается, что будет дана правовая оценка действиям сотрудников таможни, которые в условиях войны не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета.
Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ, добавили в бюро.
По данным Офиса генпрокурора, вертолет находился на таможне с 2007 года.
«Во время проведения очередного обыска в грузовом контейнере обнаружен вертолет Ми-2, находившийся там с 2007 года. После проведения соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета Силам обороны Украины», — сообщает прокуратура в Telegram.