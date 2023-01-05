Одесские таможенники без взяток не пропускали даже генераторы. Найдены тайники с деньгами — видео

5 января, 14:00
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Таможенники прятали взятки в компьютерной технике, под плинтусами и даже в туалете (Фото:ГБР)

Таможенники прятали взятки в компьютерной технике, под плинтусами и даже в туалете (Фото:ГБР)

В Государственном бюро расследований разоблачили масштабную коррупцию на Одесской таможне.

Как сообщается, ее сотрудники вымогали взятки у всех, кто перевозил какие-либо товары через госграницу, даже генераторы, столь важные в условиях террористических атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Свои «услуги» злоумышленники оценивали в 50% от суммы официальных таможенных платежей.

«Это подтверждают и обыски в админздании таможенного поста. Сотрудники ГБР обнаружили тайники с деньгами сотрудников таможни. Инспекторы всего за несколько часов смены успели „заработать“ более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете», — рассказали правоохранители.

https://www.youtube.com/watch?v=pYp_6SEKh1c

Начато уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Коррупция Одесса Таможня Одесская таможня Государственное бюро расследований (ГБР) Взятка Генератор

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