Одесские таможенники без взяток не пропускали даже генераторы. Найдены тайники с деньгами — видео 5 января, 14:00 Таможенники прятали взятки в компьютерной технике, под плинтусами и даже в туалете (Фото:ГБР)

В Государственном бюро расследований разоблачили масштабную коррупцию на Одесской таможне.

Как сообщается, ее сотрудники вымогали взятки у всех, кто перевозил какие-либо товары через госграницу, даже генераторы, столь важные в условиях террористических атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Свои «услуги» злоумышленники оценивали в 50% от суммы официальных таможенных платежей.

«Это подтверждают и обыски в админздании таможенного поста. Сотрудники ГБР обнаружили тайники с деньгами сотрудников таможни. Инспекторы всего за несколько часов смены успели „заработать“ более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете», — рассказали правоохранители.

Начато уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.