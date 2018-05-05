На обувной фабрике в Киеве произошел пожар

Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в субботу, 5 мая, на улице Семьи Сосниных в Киеве произошел пожар на обувной фабрике.

По данным спасателей, произошло возгорание мебели и производственного оборудования.

На место происшествия прибыло 10 единиц техники и 45 спасателей, которые боролись с огнем на территории площадью 100 кв. м.

В результате пожара нет погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что Киеве на Столичном шоссе сгорели 54 машины на автостоянке.