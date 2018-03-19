В Киеве на Оболони во время драки в подъезде прогремел взрыв

На улице Приречной в Оболонском районе Киева в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв.
Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел во время драки.
"В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами началась драка, и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови", - говорится в сообщении.
После инцидента злоумышленники скрылись.
При этом отмечается, что хозяин квартиры в результате взрыва не пострадал.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Днепровском районе Киева взорвалась граната.
Комментарии
Правила комментирования