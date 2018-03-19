В Киеве на Оболони во время драки в подъезде прогремел взрыв

По предварительным данным, в подъезде взорвалась граната

На улице Приречной в Оболонском районе Киева в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел во время драки.

"В настоящее время установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами началась драка, и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови", - говорится в сообщении.

После инцидента злоумышленники скрылись.

При этом отмечается, что хозяин квартиры в результате взрыва не пострадал.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир в Днепровском районе Киева взорвалась граната.