Дело о незаконном экспорте из РФ. На нужды ВСУ направили более 20 млн грн залога 22 марта, 06:15 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

На нужды Вооруженных Сил Украины по ходатайству прокурора направлено более 20 миллионов гривен по делу в отношении бенефициара ряда предприятий, организовавших в течение 2015 года приобретение на территории РФ дорожного битума.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«По результатам рассмотрения ходатайства прокурора судом вынесено решение об обращении залога в сумме 20,7 млн грн в доход государства. Средства перечислены на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

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Как сообщается, обвиняемый экспортировал дорожный битум грузовиками в Украину через временно оккупированную территорию АР Крым Керченской переправой в нарушение установленного законодательством порядка. При этом незаконно созданным государственным таможенным органам на территории АР Крым были уплачены таможенные платежи в бюджет РФ на сумму эквивалентную 3,8 млн. грн.

Кроме того, информируют в Офисе ГП, обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом предприятий-контрагентов за поставленные товары в размере более 19 млн. грн.

В ходе досудебного расследования определением суда обвиняемому была избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения 20 млн 70 тыс. грн залога, который он внес.

Отмечается, что в дальнейшем он нарушил определенные обязанности и покинул территорию Украины, выехав через территорию РФ в Армению.

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