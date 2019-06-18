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На новый пешеходный мост в Киеве заехал водитель на авто, полиция установила владельца

Сегодня, 00:48
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На новый пешеходный мост в Киеве заехал водитель на авто, полиция установила владельца - фото

Дима Макагон / Facebook

По вело-пешеходному мосту в Киеве проехал водитель на Mercedes

В Киеве на новый пешеходно-велосипедный мост заехал Mercedes с киевским регистрационным номером.

Видео инцидента опубликовал в Facebook велотренер Дмитрий Макогон. Он отметил, что водитель старался не заезжать на велодорожку и ехал по той части моста, которую используют пешеходы.

Также в сети появилось видео, сделанное из салона автомобиля.

Как сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, полиция уже установила личность водителя.

«Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих „любителей прекрасного“. Я сразу переслал фото, обратился в патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца автомобиля и место его фактического нахождения, а также — где находится автомобиль», — написал мэр.

Он добавил, что патрульные просят очевидцев обратиться в службу 102, чтобы помочь привлечь нарушителя к ответственности.

Как сообщил в Facebook сотрудник Верховной Рады Украины Вячеслав Масонский, автомобиль Mercedes нашли на Печерске на паркинге, а «водитель 1993 года рождения скрылся дома».

Напомним, 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.

На следующий день после открытия стеклянный пол моста покрылсямелкими трещинами.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.

По приблизительным подсчетам в первые дни открытия на новом пешеходно-велосипедном мосту Киева находились от 8 до 15 тысяч посетителей.

Теги:   Виталий Кличко Киев

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