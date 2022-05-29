На Николаевском направлении оккупанты намерены вернуть утраченные позиции — Генштаб

29 мая, 19:45
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Российские оккупанты хотят вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты хотят вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные попытаются вернуть утраченные позиции на Николаевском направлении, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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«На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница», — говорится в сообщении.

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В Генштабе также сообщили, что в районе Старой Богдановки враг применил ударный беспилотник.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid05wXDc2rdLUTPRtWipS33v6cTQykhzJcUGZCCHAfjfek79GH4ikAEwEuWnjnkhhypl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Николаевская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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