21 июня 2018, четверг

В Николаевской области СБУ пресекла деятельность агентурной сети Генштаба ВС России

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Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы
СБУ

Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы

Сотрудники СБУ пресекли деятельность в Николаевской области агентурной сети, созданной представителями Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщили в спецслужбе, группа жителей Николаева способствовала российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против Украины.

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей. Они собирали разведывательную информацию об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, военной техники, их привлечении к проведению Операции Объединенных сил на востоке Украины.

Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники СБУ обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраны сведения, рукописные черновые записи.

У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов. Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.

Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Относительно других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения.

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