Из оккупированного Крыма на Николаев вылетели российские самолеты: жителей просят перейти в укрытие

29 марта, 11:05
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Ранее в результате удара оккупантов было разрушено здание Николаевской ОГА (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Ранее в результате удара оккупантов было разрушено здание Николаевской ОГА (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Со стороны оккупированного Крыма на Николаев вылетела российская авиация.

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Об этом у себя в Telegram сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах», — написал он.

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Ким призвал всех жителей перейти в укрытия.

Ранее российские войска нанесли удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Николаев Самолеты Война России против Украины Виталий Ким

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