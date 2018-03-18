На незаконных выборах в Севастополе выдают медаль за "референдум" и сладости - фото

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Фото: Крым.Реалии

Медаль о "референдуме" 2014 года выдают на незаконных выборах в Крыму

В воскресенье, 18 марта, на незаконных избирательных участках в аннексированном Севастополе выдают памятные медали С Россией навсегда и презенты тем, кто проголосовал на выборах президента России.

Как передает Крим.Реалии, медаль выдают на память о "референдуме", прошедшем в Севастополе 16 марта 2014 года.

Местные СМИ также сообщили о дефиците медалей на избирательных участках. Из-за этого некоторые жители города отказываются голосовать.

По информации экс-председателя городского избиркома Валерия Медведева, партия медалей застряла на Керченской переправе из-за шторма. Ожидается, что грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи, передает Новая газета.

В связи с этим оккупационные власти Севастополя решили продолжить выдавать медали во всех ТИК города с 20 марта по предъявлении удостоверений.

Иван Комелов

 

Член так называемой Общественной палаты Севастополя Иван Комелов сообщил, что избирателям также дарят брендированный пакет с записной книжкой, ручкой и сладостями.

Иван Комелов

 

Напомним, 18 марта проходят выборы президента РФ. В связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя украинские националисты пикетируют дипломатические учреждения РФ в Киеве, Харькове и Львове.

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