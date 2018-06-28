28 июня 2018, четверг

На нескольких улицах Донецка расклеили листовки с цитированием Конституции Украины

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Донетчане с помощью листовок напоминают российским оккупантам что Донецк - это Украина
@vital_ovchar

Донетчане с помощью листовок напоминают российским оккупантам что Донецк - это Украина

Ко Дню Конституции Украины в оккупированном гибридными войсками России Донецке появились листовки с цитированием главного закона государства.

Об этом в Twitter сообщил активист и бывший боец ​​батальона Артемовск Виталий Овчаренко.

По йго словам, листовки появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, пересечениях бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.

"Донетчане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраїна", - написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.

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