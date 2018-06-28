На нескольких улицах Донецка расклеили листовки с цитированием Конституции Украины

Ко Дню Конституции Украины в оккупированном гибридными войсками России Донецке появились листовки с цитированием главного закона государства.
Об этом в Twitter сообщил активист и бывший боец батальона Артемовск Виталий Овчаренко.
По йго словам, листовки появились возле автостанции на Крытом рынке, на улице Университетской, 40, пересечениях бульвара Шевченко и 50-летия СССР, а также Ильича и Ульяновой.
"Донетчане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраїна", - написал Овчаренко и опубликовал фото открыток.
Ко дню Конституции Украины в Донецке появились листовки с цитированием Конституции Украины!- Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) 28 июня 2018 г.
1.Автостанция на Крытом рынке.
2. на Университетской 40.
3.Перетин бул.Шевченка и 50 летия СССР.
4.та Ильича и Ульяновой.
Дончане напоминают российским оккупантам что #ДонецькЦеУкраина pic.twitter.com/sL58C5mil9
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