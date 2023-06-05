На некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям — Маляр 5 июня, 16:49 Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

В рамках оборонительной операции ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям, сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр. Также, по ее словам, в районе Бахмута, украинская армия успешно двигается широким фронтом.

В Telegram она подчеркнула, что Украина продолжает оборону, которую она начала 24 февраля 2022 года.

«Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — пишет она.

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Маляр добавила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

«Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне хочет удержать позиции», — подчеркнула она.

Также она отметила, что на юге враг находится в обороне и продолжаются бои местного значения.

«Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении», — добавила Маляр.

В понедельник, 5 мая, минобороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины, заявив о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта». В Генштабе ВСУ опровергли эти заявления страны-агрессора и добавили, что не планируют комментировать фейковые заявления россиян.

5 июня руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заявила, что российские оккупанты морально истощены длительным ожиданием контрнаступления ВСУ и заметно нервничают.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению.