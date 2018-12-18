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На молебне Епифания с участием президента заметили криминального авторитета "Нарика" - журналист

Сегодня, 12:11
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По словам Бутусова, на фото Петровский стоит слева от митрополита

Фото: Юрий Бутусов/Facebook

На первой совместной молебне митрополита Епифания и президента Украины Петра Порошенко в Днепре присутствовал Александр Петровский, которого глава ГПУ Юрий Луценко называл "лидером ОПГ", рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Петровский, известный в определенных кругах под именем "Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованный преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена",  - цитирует он заявление нынешнего генпрокурора от 14 января 2011 года.

По словам Бутусова, Петровский на фото с храма стоит слева от Епифания, а рядом с ним находится еще один "авторитет" по кличке "Эмиль".

Отметим, что молебен в храме Рождества пресвятой Богородицы в Днепре с участием митрополита Епифания и президента Порошенко прошла 17 декабря.

Теги:   Митрополит Епифаний Днепр Криминальные авторитеты Петр Порошенко

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