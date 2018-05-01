На металлургическом предприятии в Кривом Роге разлили 40 тонн чугуна

В результате происшествия никто не пострадал

В Кривом Роге на металлургическом предприятии АрселорМитталл Кривой Рог разлилось около 40 тонн чугуна.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Разлив произошел на доменной печи № 9 доменного цеха № 2.

"При проведении пробной выплавки с загрузкой 10% мощности прогорела холодильная плита для доменной печи, и в технологическое окружение вылилось около 40 тонн чугуна. Прогар площадью 0,5 кв. м, возник на высоте 9,1 м при общей высоте печи около 46 м", – рассказали в ведомстве.

Цех, где произошел инцидент, находится на реконструкции. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод полностью прекратил свою деятельность.