На месте пожара возле Дарынка в Киеве до сих пор тлеют отдельные очаги Сегодня, 08:58 785 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Площадь тления 2 тыс. кв.м ГСЧС

В воскресенье, 3 февраля, по состоянию на 7:30 на месте пожара, в складском помещении ООО Адонис Проект возле метро Лесная в Киеве, наблюдается тление отдельными очагами на площади около 2 тыс. метров квадратных.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Существует угроза обвала строительных конструкций.

Пожар локализован в 23:03 на площади около 10,5 тыс. квадратных метров.

Информации о жертвах и пострадавших в результате пожара не поступало.

Специалисты осуществляют замер воздуха на наличие вредных веществ вокруг складского здания. В ГСЧС утверждают, что "состояние воздуха в пределах нормы".

В Киеве горит склад 2 февраля 2019 В Деснянском районе, в складском здании ООО Адонис Проект (размером 200х150 м) с хранения электроинструмента, пластика и картона произошел пожар

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