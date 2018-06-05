05 июня 2018, вторник

На месте пожара в Чернобыльской зоне найдены факелы, проверяется версия о поджоге

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Ликвидация пожара сухой травы в Чернобыльской зоне продолжается
Фото: ГСЧС

Ликвидация пожара сухой травы в Чернобыльской зоне продолжается

На месте пожара в зоне отчуждения ЧАЭС были найдены факелы, версия о поджоге проверяется следственными органами.

Об этом сообщили на брифинге руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о пожаре в Чернобыльской зоне.

"Да, действительно на месте пожара были найдены факелы. Сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и вообще имеют ли они отношение к этому пожару", - сказал глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.

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Напомним, что утром 5 июня в зоне отчуждения ЧАЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляет около 6 га. В Киеве и Чернобыле радиационный фон находится в пределах нормы. В отдельных лесных кварталах зафиксирован повышенный радиационный фон.

 

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