На месте Ленина на бульваре Шевченко в Киеве установили гигантскую руку - фото

В четверг, 27 сентября, на Бульваре Тараса Шевченко в Киеве появилась инсталляция Middle Way румынского скульптора Богдана Рацы.
Скульптуру в виде гигантской синей руки, символизирующей дружбу и общение, установили возле бывшего постамента памятника Ленину.
При этом, как отметили в КМДА, памятник будет находиться там временно и потом продолжит свой тур по миру в рамках проекта Moving Monuments (Движущиеся монументы).
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