27 сентября 2018, четверг

На месте Ленина на бульваре Шевченко в Киеве установили гигантскую руку - фото

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Памятник установлен в рамках проекта Moving Monuments
Фото: Информатор

Памятник установлен в рамках проекта Moving Monuments

В четверг, 27 сентября, на Бульваре Тараса Шевченко в Киеве появилась инсталляция Middle Way румынского скульптора Богдана Рацы.

Скульптуру в виде гигантской синей руки, символизирующей дружбу и общение, установили возле бывшего постамента памятника Ленину.

При этом, как отметили в КМДА, памятник будет находиться там временно и потом продолжит свой тур по миру в рамках проекта Moving Monuments (Движущиеся монументы).

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