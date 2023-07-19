ВСУ продвинулись более чем на километр на Мелитопольском направлении — Шершень 19 июля, 19:17 Россияне стянули на Мелитопольское направление резервы, однако проигрывают ВСУ огневой контроль (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Силы обороны Украины продвинулись более чем на километр вдоль линии фронта на Мелитопольском направлении.

Об этом в среду, 19 июля, сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень в эфире телемарафона.

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«Продолжается наступательная операция на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Следует делать акцент также на Мелитопольском направлении», — подчеркнул Шершень.



Он отметил, что на Мелитопольском направлении есть продвижение ударных подразделений ВСУ более чем на километр вдоль линии фронта. По его словам, оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на сохранении своих ротных опорных пунктов.



«Это для нас важно. Враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск», — подчеркнул спикер.



Шершень сообщил, что на направлении Новоселка-Урожайное противник активно использует БПЛА. Также на этом направлении украинские ударные подразделения проводят значительное количество наступательных операций, а именно закрепляются на достигнутых позициях, осуществляют огневое поражение и меры контрбатарейной борьбы.



«Село Старомайорское — это прежде всего населенный пункт, расположенный над равнинной местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы, то есть важная главная точка для огневого контроля», — добавил спикер.



Кроме того, Шершень сказал, что россияне стянули на Мелитопольское направление резервы, однако проигрывают ВСУ огневой контроль.



«Наши ударные подразделения здесь доминируют. Это такой длительный процесс. Собственно вектор продвижения уже не составляет никаких секретов на Бердянском направлении. И сейчас мы прилагаем усилия и осуществляем маневры на фоне тотального минирования и продвигаемся вперед», — подчеркнул Шершень.

Он также рассказал, что на Авдеевском направлении оккупанты продолжают осуществлять штурмовые действия. В то же время на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на рубежах Марьинки и Красногоровки.

«Всего за прошедшие сутки враг 21 раз атаковал наши позиции и совершил 575 обстрелов. Артиллерийские подразделения сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1573 огневых задач. Это очень важная цифра», — отметил Шершень.

14 июля представитель Национальной гвардии Николай Уршалович сообщил, что Силы обороны Украины за прошедшую неделю продвинулись на Мелитопольском направлении еще на 1,7 километра.

