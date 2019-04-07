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Спецтема: Выборы президента Украины

На Майдане полиция задержала активиста за листовки против Зеленского

Сегодня, 13:02
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На Майдане полиция задержала активиста за листовки против Зеленского - фото

Юрий Бирюков/Facebook

Активисты отметили, что листовка не нарушает избирательное законодательство

В Киеве на Майдане Независимости полиция задержала активиста за проведение незаконной предвыборной агитации.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, мужчина отказался проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов и оказал неповиновение правоохранителям.

После этого 31-летнего мужчину доставили в отделение, где составили административные протоколы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции напомнили, что предвыборная агитация запрещается до объявления ЦИК результатов голосования в первом туре выборов президента Украины.

Вместе с тем, движение Відсіч сообщило на своей странице в Facebook, что задержанным является его активист Леонид Овчаренко.

Также активисты отметили, что листовка не нарушает избирательное законодательство.

"Никаких призывов голосовать "за" или "против" листовка не содержит - следовательно, не нарушает избирательное законодательство", - говорится в сообщении.

"Нашего активиста упаковали в машину и доставили в участок №4 на Прорезной, 12 б. Однако, когда мы начали звонить в участок - там ответили, что не задерживали нашего активиста и его там нет. В то же время Леонид ведет трансляцию с этого участка. Похоже, что полиция средь бела дня похитила человека, чтобы спасти репутацию Зеленского", - отметили активисты движения.

Теги:   Майдан Независимости Владимир Зеленский Киев

Спецтема   Выборы президента Украины

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