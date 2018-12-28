На машину наблюдателей ОБСЕ напал пьяный боевик Сегодня, 14:00 315 Цей матеріал також доступний українською Пьяный боевик оскорблял наблюдателей ОБСЕ (иллюстративное фото)

В районе неподконтрольного украинским властям поселка Хорошее в Луганской области пьяный боевик оккупационных сил РФ напал на автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете организации.

Как сообщается, во время осуществления наблюдателями мониторинга ситуации с безопасностью в данном районе рядом с ними остановилась машина, из которой вышли пятеро вооруженных мужчин в военной униформе.

После этого один из них, "явно находившийся в состоянии алкогольного опьянения", подошел к автомобилю ОБСЕ и сорвал задний стеклоочиститель и флаг организации, высказывая при этом оскорбления в адрес миссии.

В итоге машине наблюдателей пришлось покинуть этот район.