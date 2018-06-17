На Майдане собрались протестующие, которые пели псалмы против Марша равенства

На Майдане протестовали несколько десятков человек

Вечером в субботу, 16 июня, на Майдане Незалежности собралось несколько десятков представителей разных церквей, которые протестовали против проведения в Киеве Марша равенства.

Люди пели псалмы и цитировали Библию, передает Громадське.

"Сегодня мы вышли сюда, чтобы показать, что мы протестуем. И Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной, поэтому совет церквей собирается здесь. Мы читаем Библию, там такого нет", - заявил один из организаторов Ярослав Травинский.

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Напомним, 17 июня в Киеве должен состоятся очередной Марш равенства КиевПрайд-2018, он стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева.

Порядок будут охранять пять тысяч полицейских. В полиции также предупредили, что будут давать "жесткий ответ" на попытки провокаций.