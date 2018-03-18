На Майдане снесли металлическую конструкцию: полиция задержала двух участников

Полиция задержала двух участников акции протеста на Майдане Независимости в центре Киева и доставила в участок, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Участники акции, организованной Рухом нових сил, требовали отставки президента Петра Порошенко. Демонстранты разобрали металлические конструкции, посвященные годовщине аннексии Крыма, которые были установлены на площади несколькими днями ранее. Организаторы заявили, что власти установили конструкции, чтобы помешать акции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что акция протеста прошла без грубых нарушений правопорядка. При этом он отметил, что действия митингующих, разобравших конструкции с украинской символикой, зафиксированы и сейчас решается вопрос об открытии дела по статье 356 УК - самоуправство.

"Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - сказал Крищенко.