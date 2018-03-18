На Майдане активисты разбирают металлические конструкции, за этим наблюдает глава СБУ

В воскресенье, 18 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева активисты Руха новых сил начали демонтировать металлические конструкции, установленные к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма.

Как сообщает Громадське, участники акции ломают и сбрасывают в кучу металлические конструкции, на которых были размещены крымская символика и надписи Ялта - Наша, Алупка - наша.

На месте находится глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. "Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - добавил он.

Участники акции против Порошенко сносят металлические конструкции на Майдане Независимости pic.twitter.com/wLXnaORCTq - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 марта 2018 г.

Участники Руха новых сил вышли на Майдан с требованием отставки президента Петра Порошенко и против аннексии Крыма. Активисты держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде Порошенко - враг украинской нации.

В полиции сообщили, что сейчас ситуация в центре столицы спокойная.

Напомним, что 18 марта на Майдане Незалежности в центре Киева прошел митинг против проведения выборов президента РФ на временно оккупированной территории Крыма. Во время демонстрации активисты сожгли чучело президента РФ Владимира Путина.