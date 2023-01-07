На магистральном газопроводе на оккупированной Луганщине произошел взрыв: 13 тысяч человек без газа

7 января, 22:05
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«Бавовна» посетила оккупированное Лутугино (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

«Бавовна» посетила оккупированное Лутугино (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

На магистральном газопроводе в оккупированном городе Лутугино Луганской области произошел взрыв с последующим возгоранием.

Об этом сообщают российские СМИ. Местные телеграм-каналы также публикуют фото пожара в районе, где, как утверждается, произошел взрыв.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на так называемый «Луганскгаз» пишет, что возгорание произошло после взрыва. В результате около 11 тысяч абонентов остались без газа.

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Позже «Луганскгаз» сообщил, что возгорание ликвидировано. По данным оккупантов, без газа остаются около 13 тысяч абонентов.

О причинах взрыва оккупационные власти не сообщают.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Газ ЛНР Луганская область Газопровод Газоснабжение Лутугино ЛДНР Магистральный газопровод хлопок Война России против Украины

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