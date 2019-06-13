На Лысой горе в Киеве неизвестные оборудовали схрон со взрывчаткой Сегодня, 13:01 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В тайнике обнаружили тротил, пластид, детонаторы и гранаты Нацполиция

Правоохранители обнаружили на Лысой горе в Киеве тайник со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом сообщили в столичном управлении Нацполиции.

«Всего изъято 53 предмета: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 грамм пластида, два взрывателя, десять запалов к различным гранат, восемь корпусов гранат, шестнадцать патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и восемь капсюль-детонаторов», — рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.