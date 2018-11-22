На Лычаковском кладбище задержали трех поляков, пытавшихся поджечь файеры

В четверг, 22 ноября, во Львове задержали трех студентов из Польши, которые пытались поджечь файеры возле места польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

"Только что на Лычаковском кладбище работники и охрана кладбища задержала трех польских студентов, которые пытались зажечь файеры на одном из полей кладбища", - сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

По его словам, охрана кладбища передала провокаторов работникам полиции.

В местной полиции сообщили, что у задержанных изъяли два использованных файера. Личности задержанных установлены - это иностранные студенты в возрасте 22, 24 и 26 лет.

По факту провокации открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Решается вопрос о сообщении иностранцам о подозрении и избрании им меры пресечения.

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