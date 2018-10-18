18 октября 2018, четверг

На Львовской таможне в банке с краской из Великобритании обнаружили золотые слитки

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Ориентировочной стоимостью обнаруженного золота - 1,8 млн гривен
Фото: ГФС

Ориентировочной стоимостью обнаруженного золота - 1,8 млн гривен

Сотрудники Госфискальной службы во Львовской области во время таможенного осмотра почтового отправления из Великобритании нашли золото.

Как сообщается, драгоценный металл был спрятан в банке с краской.

Всего таможенники изъяли восемь золотых слитков общим весом 1,64 кг.

Их ориентировочной стоимостью составляет 1,8 млн гривен.

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