На Львовской таможне в банке с краской из Великобритании обнаружили золотые слитки

Сотрудники Госфискальной службы во Львовской области во время таможенного осмотра почтового отправления из Великобритании нашли золото.
Как сообщается, драгоценный металл был спрятан в банке с краской.
Всего таможенники изъяли восемь золотых слитков общим весом 1,64 кг.
Их ориентировочной стоимостью составляет 1,8 млн гривен.
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