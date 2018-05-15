Во Львовской области впервые в этом году зафиксировали столбняк

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У ребенка не было прививки от столбняка
Фото: koda.gov.ua

У ребенка не было прививки от столбняка

У 9-летнего мальчика, жителя Городка во Львовской области медики зафиксировали столбняк.

Ребенок не был вакцинирован против этой болезни, рассказала заместитель главного врача Охматдета Александра Бурда, передает Zaxid.net.

Ребенка госпитализировали в реанимацию, его подключили к искусственной вентиляции легких.

Около недели назад мальчик упал с велосипеда и ногой наступил на доску, которая валялась на дороге и загнал себе железную занозу. Это и стало причиной инфицирования.

Во Львовской области в этом году еще не фиксировали случаев этой болезни. В течение последних двух лет в регионе было по два случая. Ни один из тех детей, которые заболели, не имел прививки.

Также в январе столбняк был диагностирован в Киеве.

Международный комитет Красного Креста передал Украине 150 доз противоботулиническая иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка.

Столбняк - острое инфекционное заболевание. Оно поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. От тяжелых форм заболевания смертность достигает более 50%. Предотвратить столбняка можно только вакцинацией.

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