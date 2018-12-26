На Луганском направлении погиб боец 10-й горно-штурмовой бригады Сегодня, 20:02 571 Цей матеріал також доступний українською Фото: ЛОГА Евгений Тоненьков

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом в среду, 26 декабря, сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, 28-летний Евгений Тоненьков (позывной Сталкер) погиб в селе Крымское на Луганском направлении. Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

Погибший родом из Мариуполя, проживал в Николаевском районе Львовской области. Тоненьков служил в батальоне Донбасс, в сентябре 2018 года вместе с женой подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой. У погибшего остался четырехлетний сын.

Напомним, что 29 ноября погиб солдат 10-й горно-штурмовой бригады Сергей Проданюк, отражая нападение ДРГ противника в районе Крымского.