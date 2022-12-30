«Увеличиваем обменный фонд». На Луганском направлении за последние несколько дней 52 оккупанта сдались в плен ВСУ — Гайдай 30 декабря, 13:23 Российские оккупанты (Фото:ГУР Минобороны / Telegram)

За последние несколько дней на Луганском направлении украинские военнослужащие взяли в плен 52 российских оккупантов. Захватчики сдаются охотно.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он также добавил, что оккупанты снова активизировали мероприятия по мобилизации местного населения, повестки выдают «буквально всем» на блокпостах.

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«Они реально сдаются в плен. Их кидают в лесополосах Таким образом увеличиваем обменный фонд. Сейчас они опять активизировали мобилизацию. Они выдают повестки всем, уже не разбираются, какой возраст, состояние здоровья — абсолютно всем плевать на это. На каждом блокпосте мужчинам выдают повестки», — заявил он.

Гайдай также добавил, что на этом направлении российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону, однако командование ВСУ видит их планы наперед.

29 декабря Гайдай заявил, что возле города Кременная проходят ожесточенные бои, россияне стягивают туда много сил и средств, пытаясь удержать город, но деоккупация этого населенного пункта может произойти уже в начале 2023 года.