«Увеличиваем обменный фонд». На Луганском направлении за последние несколько дней 52 оккупанта сдались в плен ВСУ — Гайдай

30 декабря, 13:23
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Российские оккупанты (Фото:ГУР Минобороны / Telegram)

Российские оккупанты (Фото:ГУР Минобороны / Telegram)

За последние несколько дней на Луганском направлении украинские военнослужащие взяли в плен 52 российских оккупантов. Захватчики сдаются охотно.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он также добавил, что оккупанты снова активизировали мероприятия по мобилизации местного населения, повестки выдают «буквально всем» на блокпостах.

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«Они реально сдаются в плен. Их кидают в лесополосах Таким образом увеличиваем обменный фонд. Сейчас они опять активизировали мобилизацию. Они выдают повестки всем, уже не разбираются, какой возраст, состояние здоровья — абсолютно всем плевать на это. На каждом блокпосте мужчинам выдают повестки», — заявил он.

Гайдай также добавил, что на этом направлении российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону, однако командование ВСУ видит их планы наперед.

https://www.facebook.com/watch/?v=3373485159574536

29 декабря Гайдай заявил, что возле города Кременная проходят ожесточенные бои, россияне стягивают туда много сил и средств, пытаясь удержать город, но деоккупация этого населенного пункта может произойти уже в начале 2023 года.

https://www.youtube.com/watch?v=z1AbcPVi8HA&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Плен Сергей Гайдай Война России против Украины

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