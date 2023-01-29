В феврале на Луганском направлении ожидается прибытие новых «мобиков» — Гайдай

29 января, 11:13
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Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Прибытие новых российских мобилизованных на луганский фронт ожидается уже в феврале.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Ситуация остается стабильной, в Белогоровке держим оборону, на Сватовско-Кременском направлении понемногу двигаемся вперед. Быстро это делать не удается из-за плотной заминированности территории», – написал он.

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По словам Гайдая, линия фронта завалена телами рашистов, в том числе вагнеровцев, которых РФ считает исключительно пушечным мясом.

Кременную враг усиливает кадровыми военными, пока ждут свежемобилизованных, но глава ОВА добавляет, что ситуацию это не меняет.

Кроме того, российская медицина также работает на Украину и добивает тяжелобольных вагнеровцев: они болеют инфекционными болезнями, а лечить их не спешат — врачи боятся за себя», — подытожил Сергей Гайдай.

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Ранее сообщалось, что в 15-ю городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставили до 300 наемников из российского ПИК Вагнера, и медики отказываются их лечить из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мобилизация Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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