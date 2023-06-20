На Лиманском и Купянском направлениях оккупанты применяют технику 60-х годов — Череватый

20 июня, 03:52
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что на Лиманском и Купянском направлениях российские оккупанты применяют технику 60-х годов.

«Уничтожен танк Т-72 и танк Т-62. Это очень интересный, примечательный факт, что мы на этом направлении фиксируем, появляется техника „привет из 60-х годов“. Мы и до того видели старые БМП-1, которые у них ранее были сняты с вооружения. Также было уничтожено самоходную артиллерийскую установку, дрон-камикадзе Ланцет и два автомобиля», — сообщил Череватый.

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Он отметил, что на этих направлениях российские оккупанты активно применяют для обстрелов украинских позиций артиллерию и авиацию.

«Это направление несколько месяцев является лидером по артиллерийским обстрелам и эти сутки не стали исключением. Враг 555 раз наносил различными калибрами и типами артиллерии как ствольной, так и реактивной, огонь по нашим позициям. Дважды атаковал наши позиции, но это еще нетипично, там бывает гораздо больше попыток атаковать наши позиции. Совершил 5 авианалетов. В ходе отражения атак врага было уничтожено 35 оккупантов, 43 получили ранения», — заявил Череватый.

https://www.youtube.com/watch?v=VHO0kv826o8&pp=ygUS0YfQtdGA0LXQstCw0YLQuNC5
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19 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Лиманском и Купянском направлениях продолжаются горячие бои: Россия подтянула свои силы и осуществляет активное наступление, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины. Сейчас для врага это основное направление наступления.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Купянск Купянск-Узловой

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