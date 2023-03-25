Потери здесь гораздо меньше. На Лимано-Купянском направлении войска РФ действуют более осторожно, чем в районе Бахмута — Череватый

25 марта, 19:03
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Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска действуют осторожнее на Лимано-Купянском направлении, чем в районе Бахмута Донецкой области. Это направление является рекордным по количеству артиллерийских обстрелов.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Там заметна тенденция, что они используют в основном штатные подразделения российско-оккупационного войска, которые действуют осторожнее, а не как на Бахмутском направлении, где бывшие заключенные-вагнеровцы атакуют фактически непрерывно. Здесь они пытаются проводить разведку, наносят массированные артиллерийские удары, и потери здесь гораздо меньше, чем на направлении Бахмута. Следовательно, прогресса они также не имеют», — объяснил Череватый.

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По его словам, Лимано-Купянское направление является рекордным по количеству артиллерийских обстрелов несколько недель подряд.

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«454 раза за эти сутки враг разными видами артиллерии обстреливался, 11 боестолкновений произошло, девять авиаударов. Были убиты 48 оrкупантов, 88 получили ранения и один попал в плен», — добавил спикер.

В британской разведке в субботу, 25 марта, сообщили, что наступление России на Бахмут почти остановилось, вероятно, это результат чрезвычайного истощения российских сил, большие потери понесла и Украина во время обороны.

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Однако Сергей Череватый заявил, что эта информация нуждается в уточнении и «ближайшую неделю это покажет».

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться оцепить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ПВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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