Потери здесь гораздо меньше. На Лимано-Купянском направлении войска РФ действуют более осторожно, чем в районе Бахмута — Череватый 25 марта, 19:03 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска действуют осторожнее на Лимано-Купянском направлении, чем в районе Бахмута Донецкой области. Это направление является рекордным по количеству артиллерийских обстрелов.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

«Там заметна тенденция, что они используют в основном штатные подразделения российско-оккупационного войска, которые действуют осторожнее, а не как на Бахмутском направлении, где бывшие заключенные-вагнеровцы атакуют фактически непрерывно. Здесь они пытаются проводить разведку, наносят массированные артиллерийские удары, и потери здесь гораздо меньше, чем на направлении Бахмута. Следовательно, прогресса они также не имеют», — объяснил Череватый.

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По его словам, Лимано-Купянское направление является рекордным по количеству артиллерийских обстрелов несколько недель подряд.

«454 раза за эти сутки враг разными видами артиллерии обстреливался, 11 боестолкновений произошло, девять авиаударов. Были убиты 48 оrкупантов, 88 получили ранения и один попал в плен», — добавил спикер.

В британской разведке в субботу, 25 марта, сообщили, что наступление России на Бахмут почти остановилось, вероятно, это результат чрезвычайного истощения российских сил, большие потери понесла и Украина во время обороны.

Однако Сергей Череватый заявил, что эта информация нуждается в уточнении и «ближайшую неделю это покажет».

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться оцепить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ПВК Вагнер и других регулярных частей армии России.