ВСУ локализовали «большое наступление» россиян на Лимано-Купянском направлении — Череватый

20 июля, 19:33
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Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам оккупанта (Фото:REUTERS / Eloisa Lopez)

Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам оккупанта (Фото:REUTERS / Eloisa Lopez)

Силы обороны Украины локализовали наступательные действия российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом в четверг, 20 июля, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый отметил, что Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам оккупанта.

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По его данным, украинские военные уничтожили:

  • 20 оккупантов убитыми и 55 ранеными,
  • реактивную систему «Град»,
  • два миномета,
  • два дрона-камикадзе Ланцет,
  • беспилотник-разведчик Орлан-10,
  • полевой склад с боеприпасами.

«Пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, ни одного даже локального успеха они не достигли. „Большое наступление“, которое они анонсировали весной, локализовано, они не могут перехватить инициативу», — отметил Череватый.

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По его словам, благодаря грамотному построению обороны ВСУ и постоянному огневому поражению врагу не дают перехватить инициативу и «навязать свою волю на этом направлении».

18 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины перехватили инициативу на Купянском направлении. Оккупанты пытаются наступать, однако попытки тщетны.

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Ранее Маляр сообщала, что россияне начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.

17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Купянск Война России против Украины Лиман силы обороны Сергей Череватый

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