ВСУ локализовали «большое наступление» россиян на Лимано-Купянском направлении — Череватый 20 июля, 19:33 Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам оккупанта (Фото:REUTERS / Eloisa Lopez)

Силы обороны Украины локализовали наступательные действия российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом в четверг, 20 июля, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый отметил, что Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам оккупанта.

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По его данным, украинские военные уничтожили:

20 оккупантов убитыми и 55 ранеными,

реактивную систему « Град»,

Град», два миномета,

два дрона-камикадзе Ланцет,

беспилотник-разведчик Орлан-10,

полевой склад с боеприпасами.

«Пытаются максимально бить артиллерией и авиацией, после чего штурмуют. Это происходит несколько месяцев подряд, ни одного даже локального успеха они не достигли. „Большое наступление“, которое они анонсировали весной, локализовано, они не могут перехватить инициативу», — отметил Череватый.

По его словам, благодаря грамотному построению обороны ВСУ и постоянному огневому поражению врагу не дают перехватить инициативу и «навязать свою волю на этом направлении».

18 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины перехватили инициативу на Купянском направлении. Оккупанты пытаются наступать, однако попытки тщетны.



Ранее Маляр сообщала, что россияне начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.

17 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава.