«Это неприятно». На левом берегу возле Херсона десятки тысяч оккупантов — Зеленский 16 ноября, 20:29 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

На данный момент на левом берегу возле Херсона находятся десятки тысяч российских военнослужащих.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 16 ноября.

Он уточнил, что оккупанты разрушили Херсонскую область, однако службы из других областей сейчас помогают этому деоккупированному региону.

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«Херсонская область разрушена. Вы это знаете. Сам Херсон внутри не разрушен как город. Они там находились, они его оккупировали. Мы потеряли и командиров, и обычных военных. Это неприятный момент. Но операция сработала, и мы не оставили там тысячи человек. Приятное чувство, что Херсон вернулся», — заявил Зеленский.

Президент также добавил, что Херсон еще предстоит отстоять, а на левом берегу оккупантов много.

«Его нужно отстоять на правом берегу. Хорошо, что правобережная Украина наша. Врагов очень много на том берегу (левом — ред.). Ну очень много. Речь идет о десятках тысяч военных. Это неприятно», — добавил он.

На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

В оперативном командовании Юг сообщали, что логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.