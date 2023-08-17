На левом берегу Херсонской области ВСУ выполняют определенные задачи — Маляр 17 августа, 15:36 Для успеха военные операции должны проходить в информационной тишине и призвала ее соблюдать (Фото:Генштаб ВСУ)

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные выполняли определенные задачи на левом берегу Херсонской области, но защитникам нужна информационная тишина.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире 24 канала.

«Все ожидания понятны по Левобережью Херсонской области. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом береге», — сказала она.

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Маляр добавила, что для успеха военные операции должны проходить в информационной тишине и призвала ее соблюдать. Также она сообщила, что сами военные иногда могут воспринимать тактический успех за стратегический.

Ранее Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагеря на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Комментируя эту информацию, Маляр сказала, что «поводов для ажиотажа нет».