На левом берегу Днепра россияне перемещают войска и технику — Херсонский облсовет 22 декабря, 18:44 Жители временно оккупированных территорий сообщают ВСУ информацию о перемещении российской техники (Фото:Суспільне.Херсон)

На временно оккупированном левобережье Херсонской области происходит «определенное движение» российских войск и техники. Оккупанты опасаются точных и частых ударов украинских сил.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона.

Соболевский отметил, что жители оккупированных территорий сообщают ВСУ информацию о перемещении российской техники.

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«Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Олешки — там есть определенное движение сейчас, но, все же сохраняем информационную тишину», — отметил Соболевский.

Он добавил, что россияне усилили фильтрации среди местных жителей и пытаются депортировать максимальное количество людей. В некоторых районах захватчики стараются расселить своих солдат в частных домах.

«Они боятся в одной локации держать большое количество личного состава, поскольку знают, что от ВСУ прилетает очень метко и часто. Поэтому они пытаются расселить в частных домах людей, чтобы не было концентрации. Чтобы ВСУ одним ударом не уничтожило большое количество оккупантов», — сказал Соболевский.

17 декабря Генштаб сообщал, что российские оккупанты отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки и призывают коллаборантов эвакуироваться в оккупированный Крым.