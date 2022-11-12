В районе Горского в Луганской области ВСУ высокоточным ударом уничтожили 27 оккупантов, еще 18 ранены — Генштаб

12 ноября, 19:01
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 12 ноября, на 262-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • противник совершенствует фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
  • за сутки российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.
  • Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Остается опасность ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.
  • враг после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.
  • Россия не прекращает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство РФ. Так, с 11 ноября на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований. Командованию 1-го и 2-го армейских Южного военного округа ВС РФ предоставлено распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты России. Военнослужащим этих подразделений предложено продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем эти лица боятся аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта.
  • на временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен «сухой закон», а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.
  • подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными.
  • авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yiTN2C6RRM9brSzUKuP5hgnb5fWK17bmDZwo8qF7wgKY7TiTMdtmKkyCZfo9NfG3l
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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