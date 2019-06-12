На лесоперерабатывающем предприятии под Киевом обнаружили десятки нелегалов из Китая и стран Африки Сегодня, 10:38 Цей матеріал також доступний українською ГПСУ Нелегалы прибыли в Украину под предлогом обучения в вузах ГПСУ

Правоохранители обнаружили на одном из лесоперерабатывающих предприятий в Бориспольском районе Киевской области более 20 нелегальных мигрантов.

Об этом рассказали в Государственой пограничной службе.

Как сообщается, 24 нелегала оказались уроженцами Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара и Китая.

Фото: ГПСУ

Также отмечается, что все задержанные прибыли в Украину под предлогом обучения в высших учебных заведениях.

«Сейчас принимаются меры по депортации „заробитчан“ и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству», — добавили в ГПСУ.