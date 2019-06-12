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На лесоперерабатывающем предприятии под Киевом обнаружили десятки нелегалов из Китая и стран Африки

Сегодня, 10:38
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На лесоперерабатывающем предприятии под Киевом обнаружили десятки нелегалов из Китая и стран Африки - фото

ГПСУ

Нелегалы прибыли в Украину под предлогом обучения в вузах

Правоохранители обнаружили на одном из лесоперерабатывающих предприятий в Бориспольском районе Киевской области более 20 нелегальных мигрантов.

Об этом рассказали в Государственой пограничной службе.

Как сообщается, 24 нелегала оказались уроженцами Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара и Китая.

Фото: ГПСУ

Также отмечается, что все задержанные прибыли в Украину под предлогом обучения в высших учебных заведениях.

«Сейчас принимаются меры по депортации „заробитчан“ и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству», — добавили в ГПСУ.

Теги:   Китай Африка Нелегальные мигранты Киевская область

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