На Лесной в Киеве во время движения сломался трамвай, пассажирка получила травму

В Киеве возле станции метро Лесная во время движения сломался трамвай.
Как рассказали в пресс-службе полиции, на конечной остановке в трамвай зашли около 50 пассажиров. примерно через 20 метров произошел сильный толчок и трамвай остановился.
По предварительным данным, лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сидении.
80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали.
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