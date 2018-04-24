На Лесной в Киеве во время движения сломался трамвай, пассажирка получила травму

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В трамвае во время аварии находились пассажиры

В трамвае во время аварии находились пассажиры

В Киеве возле станции метро Лесная во время движения сломался трамвай.

Как рассказали в пресс-службе полиции, на конечной остановке в трамвай зашли около 50 пассажиров. примерно через 20 метров произошел сильный толчок и трамвай остановился.

По предварительным данным, лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сидении.

80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали.

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