На Лесной в Киеве во время движения сломался трамвай, пассажирка получила травму

В трамвае во время аварии находились пассажиры

В Киеве возле станции метро Лесная во время движения сломался трамвай.

Как рассказали в пресс-службе полиции, на конечной остановке в трамвай зашли около 50 пассажиров. примерно через 20 метров произошел сильный толчок и трамвай остановился.

По предварительным данным, лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сидении.

80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали.