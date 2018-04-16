На Лесной в Киеве участник АТО устроил пьяные разборки, применив гранату

Ночью 16 апреля в парке Киото в районе метро Лесная в Киеве произошла драка с применением гранаты одним из участников.

Как сообщает сообщество Dtp.kiev.ua, боеприпас применил пьяный военный (участник АТО).

"В ходе драки 5 человек пьяный атошник кинул людям под ноги гранату", - сказано в сообщении.

Об обстоятельствах, которые привели к потасовке, не сообщается.

На место событий прибыли - Автопатруль Майдан и Police 911. Указывается, что нападавшего задержали.

Один из участников драки серьезно пострадал. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями нижней части тела.

Незначительные повреждения получил и нападавший.

На фотографиях видно чеку от гранаты.

Ранее сообщалось, что в Киеве массовая драка на Виноградаре закончилась ножевым ранением одного из участников.