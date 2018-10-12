На Лесной в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

В ночь на 12 октября возле парка Киото в районе метро Лесная в Киеве произошла драка, в результате которой госпитализировано двоих человек, передает Информатор.

По словам очевидца, который ехал в сторону Лесного массива на своем автомобиле, драка произошла прямо на проезжей части.

"Около пяти человек ожесточенно избивали двоих мужчин. Они выстрелили в одного из пневматического оружия и разбили ему лицо, после чего пострадавший подбежал к автомобилю обидчиков и начал ломать дверь. Нападавшие повалили его на асфальт и избивали ногами. Затем мужчину ударили головой об угол автобуса, который стоял рядом", - говорится в сообщении.

Со слов свидетеля, инициатором драки был пострадавший мужчина.

Как отмечается, пока прибыла полиция, которую вызвали очевидцы, нападавшие скрылись с места преступления. Для их розыска был введен план Перехват.

По данным правоохранителей, в результате драки пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Один из них получил "очень серьезные травмы".

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