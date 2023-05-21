На Лавру за 2007−2013 годы из госбюджета выделили 85 млн грн — Ткаченко 21 мая, 02:57 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Специальная комиссия МКИП проверила расходы на Киево-Печерскую лавру. Было выяснено, что в течение 2007−2013 годов на различные работы в монастыре из государственного бюджета было направлено около 85 млн грн.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Укринформ.



«Им нужно завершить. Там есть еще новостройки, которые нужно проверить и понять, что с ними в дальнейшем делать. Определенные выводы есть, будем говорить о них отдельно, когда придет время — вскоре. Но во время проверки открылись интересные факты. С 2007-го по 2013 годы, когда представители одной из религиозных организаций (которая, собственно, находилась или еще находится на территории Нижней Лавры), говорили, что они собирали средства, что это давали благотворители и верующие. Но это не так, с 2007-го по 2013 годы 85 миллионов гривен от государства было передано на всевозможные работы. Мы сейчас выясняем на какие именно: на строительство новых домов или действительно на сохранение наследия», — рассказал Ткаченко.

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Он напомнил, что по тогдашнему курсу доллара — это более $10 миллионов, которые от государства пошли в бюджет монастыря.

«Поэтому все эти разговоры, мол, мы сами за свой счет это сделали, не соответствуют действительности», — подчеркнул министр.