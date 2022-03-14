Появилось видео падения сбитой российской ракеты на Куреневке в Киеве

14 марта, 13:48
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Один человек погиб, еще шестеро получили ранения (Фото:Скриншот видео @Militarylandnet/Twitter)

Один человек погиб, еще шестеро получили ранения (Фото:Скриншот видео @Militarylandnet/Twitter)

В соцсетях появилось видео падения на столичной Куреневке российской ракеты, сбитой украинской системой противовоздушной обороны в понедельник, 14 марта.

На обнародованных кадрах видно, что ее обломки рухнули на тротуар перед многоквартирным домом, где в этот момент находились несколько человек.

https://www.youtube.com/watch?v=x4w8LlY3vP4

По данным властей города, в результате происшествия один прохожий погиб, еще шестеро получили ранения.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1503345558605512708
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Ракета Военные преступления Война России против Украины

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