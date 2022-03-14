Появилось видео падения сбитой российской ракеты на Куреневке в Киеве 14 марта, 13:48 Цей матеріал також доступний українською Один человек погиб, еще шестеро получили ранения (Фото:Скриншот видео @Militarylandnet/Twitter)

В соцсетях появилось видео падения на столичной Куреневке российской ракеты, сбитой украинской системой противовоздушной обороны в понедельник, 14 марта.

На обнародованных кадрах видно, что ее обломки рухнули на тротуар перед многоквартирным домом, где в этот момент находились несколько человек.

По данным властей города, в результате происшествия один прохожий погиб, еще шестеро получили ранения.

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