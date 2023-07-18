ВСУ перехватили инициативу у оккупантов на Купянском направлении — Минобороны

18 июля, 20:07
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Маляр также заявила, что на южном фланге вокруг Бахмута, как и все предыдущие дни, было продвижение ВСУ (Фото:Стрингер/Рейтер)

Маляр также заявила, что на южном фланге вокруг Бахмута, как и все предыдущие дни, было продвижение ВСУ (Фото:Стрингер/Рейтер)

Силы обороны Украины перехватили инициативу на Купянском направлении. Оккупанты пытаются наступать, однако попытки тщетны.

Об этом во вторник, 18 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Маляр отметила, что оккупанты пытались наступать на Купянском направлении, однако пока попытки были безуспешны.

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Она отметила, что на Купянском направлении продолжаются бои, но Силы обороны Украины уже перехватили инициативу у россиян.

Маляр отметила, что на южном фланге вокруг Бахмута, как и все предыдущие дни, было продвижение ВСУ. В то же время на северном фланге продолжались бои.

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По ее словам, противник пытается вернуть утраченные позиции. А украинские Силы обороны сталкиваются с плотным минированием и активным вражеским огнем.

Ранее Маляр сообщала, что россияне начали наступление на Купянском направлении из-за успехов ВСУ вблизи Бахмута.

17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Востоке Украины ситуация на фронте остается сложной. Российские оккупанты наступают на Купянском направлении.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч личного состава.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр Временно оккупированные территории силы обороны

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