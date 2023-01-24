Оккупанты пошли в наступление на Купянском направлении: украинские силы отразили все атаки — Генштаб 24 января, 07:01 Украинские защитники отразили атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия на Купянском направлении. Все атаки были отражены украинскими защитниками.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на вторник, 24 января.

Кроме того, оккупанты продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведут оборону.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Червонопоповка Луганской области; Белогоровка, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы из всего спектра артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Бучки, Михальчина Слобода Черниговской области; Нововасильевка, Казачье, Сопич, Кучеровка, есть погибшие. Также были обстреляны Студенок, Бояро-Лежачи, Стукаловка, Ворожба, Юнаковка, Волфин Сумской области; Гурьев Казачок, Стрелечья, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Новомлынск, Каменка и Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении были обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении от обстрелов из артиллерии, танков и минометов пострадали районы населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Часов Яр, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы из танков, артиллерии и минометов зафиксировали в районах населенных пунктов Парасковеевка, Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Камышеваха Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. Обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Херсон.