В Киеве трамвай врезался в кроссовер Kia - фото

В результате ДТП никто не пострадал

В понедельник, 29 октября, на улице Глыбочицкой в Киеве трамвай протаранил на скорости кроссовер Kia Sportage.

Как сообщает ТСН, никто из людей в результате аварии не пострадал.

Как видно на фото с места происшествия, ДТП произошло, когда автомобиль пытался пересечь трамвайные пути.

При этом отмечается, что спустя 5-10 минут переговоров водители договорились об отсутствии претензий друг к другу, после чего разъехались без привлечения полиции.