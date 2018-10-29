В Киеве трамвай врезался в кроссовер Kia - фото

В понедельник, 29 октября, на улице Глыбочицкой в Киеве трамвай протаранил на скорости кроссовер Kia Sportage.
Как сообщает ТСН, никто из людей в результате аварии не пострадал.
Как видно на фото с места происшествия, ДТП произошло, когда автомобиль пытался пересечь трамвайные пути.
При этом отмечается, что спустя 5-10 минут переговоров водители договорились об отсутствии претензий друг к другу, после чего разъехались без привлечения полиции.
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